Carlos Carvalhal: «Sporting sai daqui com uma vitória muito feliz»

Carlos Carvalhal considerou que o Sp. Braga não merecia a derrota na receção ao Sporting e sublinhou que, mesmo antes da expulsão, os minhotos estavam a ser superiores ao adversário. O técnico lamentou ainda a falta de eficácia da equipa.





"O Sp. Braga procurou a vitória desde o minuto 1. Onze contra onze tivemos mais oportunidades e fomos a equipa que mais conseguiu chegar à área contrária. Sporting baixou as linhas, ficou com 5 atrás e 4 à frente e continuámos a criar oportunidades. Na 2.ª parte a mesma tónica. Na única vez que o Sporting chegou fez golo. O gaurda-redes do Sporting fez uma excelente exibição", começou por analisar o técnico, na ‘flash-interview’, à Sport TV."Tivemos apoio massivo desde o hotel até aqui e queríamos retribuir. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, um jogo muitíssimo bom. Sabíamos que tínhamos de ter paciência, rodar o jogo, não é fácil criar oportunidades e contra o Sporting ainda mais. Fomos testando, tentando abrir espaços, tivemos uma ou outra situação para finalizar mas não conseguimos. O Sporting sai daqui com uma vitória muito feliz. Temos de dar os parabéns ao Sporting, mas também aos meus jogadores", acrescentou Carvalhal."É um golo idêntico ao da final da Taça da Liga. Uma distração, o Sporting aproveitou e teve mérito. Nós não tivemos. Mérito para eles, pela forma como defenderam. Isto é para quem faz golos"."Vamos tentar continuar a somar pontos. O objetivo hoje era bater os 60 da época passada e é isso que queremos. Estamos num caminho bom, podia ser melhor. Temos a final da Taça para disputar. O Sporting? Está á frente, vai lutar fortemente assim como FC Porto, Benfica e Sp. Braga, depois veremos quem acaba na frente, em segundo, terceiro e quarto".