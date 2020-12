Carlos Carvalhal sublinha "vontade de ganhar" do Sp. Braga: «Respiramos saúde»

O Sp. Braga recebe quinta-feira o Estoril, jogo dos quartos de final da Allianz Cup, e Carlos Carvalhal não esconde o bom momento que os minhotos atravessam.





"Antes de falar do adversário vou ter de falar da nossa equipa, porque estamos num momento muito bom, em termos de dinâmica de grupo também. Temos vindo a fazer bons jogos e com resultados e claro que a nossa focalização depois do jogo da Taça de Portugal está toda no jogo com o Estoril, um jogo que se adivinha difícil, como todos os jogos hoje em dia, pois não há nenhum jogo absolutamente fácil. Estamos muito determinados, focados, a equipa respira saúde e está com muita vontade de ganhar. Temos a ambição e foco de entrar na final four e esse é o objetivo do momento e nosso grande foco. É o jogo mais importante das nossas vidas porque é o próximo", afirmou hoje aos canais do clube.E prosseguiu: "A equipa está mais do que preparada para este jogo, com um respeito muito grande pelo Estoril. Se calhar, reforçando esse respeito, acho que foi bom o Estoril ter vencido o Boavista, porque deu para perceber isso, se é que havia necessidade. Sabemos que temos de estar a top para ultrapassar este adversário.""Temos a certeza que a nossa equipa vai estar a top neste jogo, porque tem treinado muito bem. Acho que nos preparámos, num curto de espaço de tempo, muito bem para este jogo e vamos abordá-lo de uma forma muito forte para chegarmos à final four"."Temos tentado criar essa mentalidade, mesmos nos jogos internos, reduzidos percebemos que há uma vontade muito grande de vencer e isso ainda mais se justifica quanto temos a responsabilidade de fazer jogos oficiais. Senti sempre a equipa muito competitiva desde o início, fomos também incutindo algumas ideias relativamente à competitividade e a equipa tem dado uma resposta absolutamente fantástica. Os jogadores têm sido inexcedíveis na formam como abordam a competição e as competições são isto mesmo, é competir para ganhar. Até nas crianças de seis anos se nota isso, porque toda a gente gosta de ganhar. No fundo, somos animais de competição desde a nossa infância e é isso que temos no nosso grupo, uma equipa muito competitiva. Temos abordado todos os jogos de uma forma muito séria, como fizemos no último jogo e neste, com um adversário de muito mais valia em que até podemos dizer tem características de 1ª Liga, vamos fazê-lo com todas as nossas forças e com todas as nossas capacidades para podermos chegar à final four".