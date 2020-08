Carlos Carvalhal: «Taremi é um jogador de equipa grande»

Carlos Carvalhal foi o convidado do 'Futebol Total', no Canal 11, onde o novo treinador do Sp. Braga admitiu que Taremi tem qualidade para "chegar a um grande e esse grande pode ser o... Sp. Braga", reagindo com ironia perante a insistência do painel.

"Estou preparado para perder Paulinho", assumiu o técnico, vendo aí a necessidade de contratar um ponta-de-lança como é Taremi , que o próprio Carvalhal convenceu a aceitar a aventura no futebol europeu pela porta do Rio Ave, há um ano.

"Foi difícil convencê-lo a vir para cá, mas valeu bem a pena. Demorou mais de um mês até o conseguirmos convencer, mas superou claramente as expectativas. Onde conseguirá chegar? Acho que é um jogador de equipa grande, claro que sim", destacou o treinador numa conversa muito animada em que percorreu toda a sua já vasta carreira.

Carlos Carvalhal falou já dos novos reforços, assumindo grandes expectativas em relação a Al Musrati, Iuri Medeiros e André Castro, vendo um bom patamar de evolução para Zé Carlos, lateral contratado ao Leixões, mas que até pode fazer alguns jogos na equipa B.

Carvalhal revelou ainda gostar "muito de Gaitán, um excelente jogador que pode jogar mais em espaços interiores" e deixou claro que Esgaio e Ricardo "não vão sair", revelando que vai "fazer tudo para ajudar Ricardo Horta a chegar à Seleção Nacional".

Prémio de campeão

Por último o técnico assumiu que tem prémio de campeão definido no seu contrato: "Tenho... isso tenho. Já disse que sou ambicioso e no Rio Ave também tinha o da Champions e Liga Europa."