Carlos Carvalhal: «Temos 100 por cento de respeito pelo Leicester, mas zero receio»

Depois do triunfo frente ao Trofense, para a Taça de Portugal, o Sp. Braga vai agora enfrentar o Leicester, para a Liga Europa. Apesar do desaire pesada sofrido em Inglaterra, na primeira volta da fase de grupos, o treinador Carlos Carvalhal mostra-se confiante para o encontro desta quinta-feira.





"Não espero um jogo diferente, espero que possamos aprender com os erros e potenciar o que fizemos bem naquele jogo. Já analisamos a partida com os jogadores e vamos dar uma boa resposta. Já antecipamos o que pode acontecer, nenhuma equipa vai surpreender e sinto que vai ser um jogo ‘poder contra poder’. Temos 100 por cento de respeito Leicester, mas zero receio", começou por dizer o técnico.Assumindo que jogar frente a equipas inglesas tem sempre um sabor especial, o treinador analisou ainda as contas do grupo do Sp. Braga na Liga Europa: "Temos sempre a expectativa de vencer todos os jogos. Perder uma das partidas contra uma equipa que esteve no 1º lugar da Premier League não me parece uma tragédia. Conseguimos três pontos em Zorya e vencemos o AEK em casa no meio de um ciclo complicado. Abordamos este jogo de forma positiva e com vontade de chegarmos os nove pontos".Carlos Carvalhal concluiu dizendo que vencer o Leicester "seria um feito para o clube" e recusando a ideia de que os ingleses partam em vantagem por terem jogado contra o Liverpool na última jornada. "Eu não entendo que o jogo entre o Leicester e o Liverpool tenha sido menos intenso do que o nosso contra o Trofense. Tivemos jogadores que, ao intervalo, já tinham tanto percurso de corrida intensa como em outros jogos em 90 minutos. Foi um encontro bem disputado e estamos preparados para esta partida", rematou.A partida tem início marcado para as 17h55 desta quinta-feira.