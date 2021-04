Carlos Carvalhal: «Temos de fazer golos»

Carlos Carvalhal ficou agastado pela falta de eficácia da equipa na derrota (0-1) frente ao Marítimo.





"Estamos numa fase em que dominamos o jogo, controlamos, abrimos o campo e temos muitas unidades na frente, reagimos muito bem à perda da bola e fazemos muitos cruzamentos – hoje 34 – mas não estamos a conseguir concretizar. Tivemos as nossas oportunidades para marcar e devíamos ter feito. Fazendo golo, os índices de confiança da equipa sobem; não fazendo, estamos sujeitos a uma ou outra transição do adversário, que espera por esse momento. Foi o que aconteceu hoje. Andámos a bater contra a defesa. Mas temos de fazer golos", salientou o técnico do Sp. Braga, desvalorizado o atraso na luta pela Champions. "Os nossos objetivos passam por conseguir os 3 pontos em todos os jogos. E vamos continuar a pensar assim", referiu.