Carlos Carvalhal: «Temos de ganhar mas a jogar bem»

Carlos Carvalhal participou, ontem, por via digital, no colóquio ‘Elite Soccer Congress’ onde afirmou que, para si, “o resultado não é tudo”. E explicou as ideias que defende e que tem procurado implementar desde que chegou ao Sp. Braga.

“Gosto de ganhar com estilo, com bom futebol. Quase por unanimidade foi considerado que o Sp. Braga jogou o melhor futebol de Portugal em dois terços do campeonato. Essa é a nossa ideia. Não queremos ganhar a qualquer preço, queremos jogar bem. É assim que temos de ganhar, é esse o nosso caminho e acreditamos muito nele”, disse o treinador arsenalista.

“Nós fomos tentando fazer coisas novas e neste ano tentámos ser criativos defendendo. É algo que não tinha em mente anteriormente, mas é possível”, disse, frisando essa importância de um estilo “camaleónico” que permita à equipa adaptar-se às várias circunstâncias.

“Temos um estilo de jogo com posse de bola, mas não gosto que digam que a minha equipa é uma equipa de posse. Eu procuro que a minha equipa defenda muito bem no bloco alto, médio ou baixo, que seja muito eficaz sem bola e consiga jogar bem no ataque posicional e na transição ofensiva. Isso é uma equipa completa”, apontou. Estas ideias levaram o Sp. Braga ao 4º lugar final da Liga NOS, à conquista da Taça de Portugal, à final da Allianz Cup e aos 16 avos-de-final da Liga Europa. “Numa classificação de 0 a 10, o Sp. Braga tem um 9”, atirou.

Wolves na pista de Samuel Costa

A imprensa de Almería noticiou o interesse do Wolverhampton em Samuel Costa, de 20 anos, que jogou no Almería por empréstimo do Sp. Braga. Ainda não é certo que o Almería compre o médio em definitivo (5 M€ por 60% do passe), mas já estará a pensar na verba a exigir ao Wolves: 25 milhões! Certo é que o Sp. Braga fará sempre um bom encaixe com o jogador.