Carlos Carvalhal: «Tenho muito respeito pelo Torreense mas espero passar»

O Sp. Braga recebe o Torrense, do Campeonato de Portugal, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. Na antevisão à partida, agendada para as 15h30 de quarta-feira, Carlos Carvalhal reconheceu qualidades ao adversário mas garantiu que os minhotos estão confiantes para seguirem em frente na competição.





"Esperamos um adversário incómodo. A última derrota do Torreense foi em fevereiro do ano passado. Com o Filipe Moreira, um técnico que eu conheço muito bem e que é um bom treinador, tem ganho de uma forma muito confortável no campeonato, sem derrotas e com muitos golos marcados e poucos sofridos. É uma equipa que estudamos bem, sabemos as dificuldades que nos podem criar, mas também sabemos das dificuldades que podemos criar ao Torreense. Jogamos em casa, estamos positivos, vamos na máxima força e queremos muito passar à eliminatória seguinte. Sinto os jogadores confiantes, tenho muito respeito pelo Torreense mas espero passar à próxima eliminatória da Taça de Portugal", afirmou Carvalhal, em conferência de imprensa."Temos consciência disso, mas nós também temos essa vontade e essa forma forma de encarar todos os jogos. Nós encaramos os jogos como se fossem os mais importantes da nossa vida porque é sempre o próximo que estamos focalizados. Não tenho dúvidas nenhumas que o Torreense vai fazer a mesma coisa, o jogo vai ser televisionado, e estamos à espera do melhor Torreense individual e coletivamente, pois tem hipótese de se mostrar. Aquilo que temos de fazer é apresentar a nossa melhor versão, o melhor de nós para no mínimo igualarmos em atitude e é isso que nós vamos fazer de certeza absoluta. Os jogadores estão muito focados, sabem da responsabilidade para este jogo e estão alertados. Se não tivéssemos alertados tínhamos a possibilidade de ser surpreendidos, já não o fomos frente ao Trofense e contra o Olímpico do Montijo. Encaramos os jogos com toda a seriedade e é isso que vamos fazer amanhã. Temos consciência que este é um adversário muito idêntico ao Trofense. Estamos à espera dessas dificuldades"."É quase unânime. As pessoas considerarem que o SC Braga pratica um bom futebol. Mas mais importante que isso é que temos ganho, temos feito golos, construído vitórias e prosseguido nas diversas competições. É difícil gerir uma equipas nas várias competições, porque existem provas que são sempre ligeiramente prejudicadas pelo desgaste acumulado, mas nós estamos bem posicionados no campeonato, estamos na Final Four da Taça da Liga, nos 16avos da Liga Europa e nesta competições queremos seguir em frente. Para isso temos de nos focar neste próximo jogo frente a uma equipa boa, com um bom treinador que penso que nesta altura estaria no mínimo a entrar na segunda liga porque sei da sua competência, mas a nossa vontade é muito grande e queremos dar um passo em frente nesta competição".