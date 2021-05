Carlos Carvalhal: «Tivemos a pontinha de sorte que não tivemos noutros jogos»

Carlos Carvalhal assumiu, no final da vitória do Sp. Braga na receção ao Moreirense, por 2-1, que a sua equipa estava com "muita vontade" de quebrar o ciclo menos bom e "entrar num ciclo vitorioso".

"Muita vontade de ganhar, muita vontade de quebrar este ciclo e entrar num ciclo vitorioso. Às vezes a vontade também atrapalha. Na primeira parte controlámos, o Moreirense em transição criou problemas. Tirámos um médio para vir atrás sem necessidade e ficava só um médio no equilíbrio. Abria crateras. Na segunda parte, retificámos, não havia necessidade do médio vir para a transição. Com isso o jogo ficou mais na nossa posse, jogadores mais juntos também, criámos oportunidades para matar o jogo. Se calhar ai começaríamos a jogar melhor. Mas com a vontade de ganhar e de guardar o resultado, a equipa recuou. O Moreirense empatou, mas a vontade de ganhar era tanta que fomos até ao fim. Tivemos a pontinha de sorte que não tivemos noutros jogos", começou por dizer o técnico dos arsenalistas, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Resposta da equipa

"A resposta foi forte no último jogo, em Barcelos. A equipa respondeu, sob o ponto vista estético não de forma exoberante, mas no ponto de vista da entrega, da reação à perda, fizemo-lo. Criámos oportunidades. Hoje a vontade era muita, controlámos o jogo, cometemos um ou outro erro, conseguimos fazer um golo, mas faltou o tal segundo golo que daria tranquilidade. Mas estávamos à espera de um Moreirense assim, descomplexado. Estas equipas que jogam de forma positiva quando se apanham libertas da pressão dos pontos criam muitas dificuldades. No fundo, retificámos e justificámos a vitória. Surgiu com pontinha de sorte", concluiu.