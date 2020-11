Carlos Carvalhal: «Triunfo extraordinário»

Carlos Carvalhal não escondeu o suspiro de alívio por mais um desempenho positivo no triunfo (1-0) do Sp. Braga diante do Famalicão, mas também fez questão de salientar a influência do contexto desportivo que os arsenalistas estão a atravessar.





"Estamos a atravessar um ciclo muito exigente e desgastante, mas estou orgulhoso dos jogadores. Foi um triunfo extraordinário", comentou o técnico, salientando "a superioridade na posse de bola e a sucessão de situações de golo que a equipa acumulou ainda durante a primeira parte"."Defrontámos um adversário muito bem organizado e que se fechou bem, mas o nosso triunfo é inteiramente justo porque nunca perdemos o padrão, nem nunca deixámos o Famalicão sair com perigo. Foi a sexta vitória consecutiva e isso também ajuda a dar corpo à nossa ambição", acrescentou Carvalhal.