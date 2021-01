Carlos Carvalhal: «Jogadores do Sporting queixaram-se da arbitragem? Espetacular. Tenho outra visão»

Carlos Carvalhal estava frustrado após a derrota do Sp. Braga em Alvalade com o Sporting por 2-0. O técnico dos minhotos resume a diferença entre as duas equipas pela eficácia.





"Nitidamente um jogo que é definido pela eficácia de uma equipa e a não eficácia da outra. Ao intervalo podíamos estar a ganhar, tivemos três claras oportunidades de golo na primeira parte. Uma ao poste, uma isolada do Ricardo Horta, também num canto. Devíamos estar a ganhar ao intervalo, mas não concretizámos. Duas equipas um pouco encaixadas. A equipa que ficasse a ganhar neste jogo, teria uma vantagem muito grande. Não fomos eficazes, o Sporting teve eficácia na segunda parte, ganhou e parabéns ao Sporting", afirmou, à Sport TV.O técnico recusou comentar os vários lances de arbitragem que lançaram polémica no jogo."Não falo de arbitragens. Os jogadores do Sporting queixaram-se? Espetacular (risos). Tenho uma visão diferente, do jogo. Foi um jogo disputado. Duas equipas que tentaram fazer o seu melhor. Fizemos um bom jogo e tivemos qualidade para sair do espartilho tático que estava o jogo. Tivemos as três oportunidades flagrantes, na segunda parte podíamos ter marcado, com uma excelente defesa. Marcámos e foi invalidado. Polémicas não é para mim", garantiu.Carlos Carvalhal desvaloriza os oito pontos de vantagem para o Sporting e assegura que o Sp. Braga não vai desmoralizar."Estou desmoralizadíssimo. Aliás, nem me apetece ir trabalhar amanhã (risos irónicos). Acha que desvaloriza alguma coisa? Não preciso de dar a volta. Fizemos um grande jogo e podíamos ter ganho. Jogo foi definido por pormenores de eficácia. Quando um jogo é assim disputado, não me afecta nada. Vamos preparar o jogo do Marítimo e continuar este excelente percurso que estamos a fazer até agora, com excelente futebol e golos. Hoje não conseguimos concretizar, mas tivemos oportunidades. Faltou-nos a eficácia que já tivemos noutras alturas. Estamos em todas as frentes a carburar e vamos preparar o Marítimo", sublinhou, garantindo ainda que as ausências na equipa do Sp. Braga não servem de desculpa."Não gosto de falar de ausências. Nunca são desculpa. Jogámos com uma boa equipa e tenho confiança total nos meus jogadores. Todos são utilizados. Vem aí a final four, a Taça de Portugal e a Liga Europa. São muitos jogos e todos os jogadores contam", concluiu.