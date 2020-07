Carlos Carvalhal vai assumir comando do Sp. Braga

Carlos Carvalhal vai ser o novo treinador do Sp. Braga, segundo apurou Record. Aos 54 anos, e depois de uma temporada de bom nível no comando do Rio Ave, que lhe abriu portas a várias propostas, conforme o próprio assumiu, o técnico volta à sua cidade natal, onde foi jogador e também treinador.





Aposta pessoal de António Salvador, Carvalhal acabou por aceitar o desafio do presidente dos minhotos, que lhe apresentou um projeto de longa duração, deixando de parte outras ofertas, como a possibilidade de suceder a Jorge Jesus no Flamengo.