Carlos Carvalhal: «Vamos completar a primeira volta com um registo impressionante»

Carlos Carvalhal fez esta quarta-feira uma espécie de balanço da primeira metade da época e mostrou-se satisfeito com os desempenhos do Sp. Braga até aqui. O treinador, que falava na antevisão do jogo de manhã, com o Portimonense, em casa, diz que a equipa fez até ao momento "um bom campeonato".





"Sabemos que vamos encontrar uma equipa positiva que vai discutir o jogo e isso será bom para o espectáculo. Respeitamos muito o Portimonense, tal como fazemos com todos os adversários, sabemos da valia da sua equipa e do seu treinador, mas vamos entrar desde o primeiro minuto à procura dos três pontos"."Temos procurado entrar sempre da mesma forma. Há situações que é possível ter logo um bom comportamento no início, mas há outros em que devido ao valor do adversário conseguem fazer com que nós não possamos pressionar tanto esses adversários. Essa forma de jogar, agressiva no bom sentido, é um padrão da equipa desde o início, que alia qualidade de jogo com uma identidade muito marcada"."Vamos completar amanhã a primeira volta, com um registo impressionante. Até ao momento fizemos um bom campeonato, não temos empates, temos vitórias e derrotas. Isso vai de encontro à nossa filosofia de jogar sempre para ganhar, e isso faz com que se corra riscos, portanto isso ilustra um pouco aquilo que prometemos aos adeptos, de entrar em cada jogo para vencer".