Carlos Carvalhal: «Vamos defrontar uma equipa de topo europeu»

O Sp. Braga recebe esta quinta-feira (17H55) a Roma de Paulo Fonseca, na 1ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, e Carlos Carvalhal dá a receita para o embate ante os italianos: "Temos uma grande vontade de fazer bem", disse o técnico dos arsenalistas.





Vamos defrontar uma grande equipa, uma equipa que quando há paragens internacionais o treinador fica sozinho. Tem 18 internacionais A e isso demonstra a qualidade desta equipa. Há qualidade individual e coletiva, tem um treinador muitíssimo bom, como identidade muito própria, com dinâmica ofensiva forte. Teve algumas mudanças no setor defensivo e que lhe tem custado alguns golos sofridos. É 3.º no campeonato italiano e vamos defrontar uma equipa de topo europeu. O Sp. Braga tem grande carácter, com jogadores a querer progredir, a aspirar a chegar ao topo do futebol, gente de trabalho, numa equipa que tem uma identidade boa, os jogadores conseguem acreditar nesta ideia. Não evoluiu tanto porque não fazemos um treino aquisitivo, andámos sempre em recuperação. É este Sp. Braga de grande vontade de fazer bem, de olhar olhos nos olhos a Roma e tentar discutir a eliminatória. Queremos ficar em vantagem, mas sabemos que nada fica decidido amanhã.Sei como a Roma joga, os pontos fortes, que são muitos, mas tem algumas vulnerabilidades. O Paulo Fonseca também conhecerá virtudes e fraquezas e hoje em dia, com as imagens e os detalhes, não me parece que haja vantagem para ninguém. Duas boas equipas e ambas vão tentar ganhar o jogo, porque não estou a ver a Roma a defender no jogo, pois tem uma matriz ofensiva. Tal como nós… Adivinha-se um grande jogo de futebol."Vamos entrar com o espírito que nos caracteriza, sempre com grande vontade de vencer, sabendo que do outro lado está uma equipa muito forte. Há muita ambição de vencer este primeiro jogo".