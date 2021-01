Carlos Carvalhal: «Vamos entrar com tudo para passar às meias-finais da Taça»

Carlos Carvalhal assegurou que a equipa do Sp. Braga vai "entrar com tudo para chegar às meias-finais" da Taça de Portugal. Mas para isso terá de ultrapassar o Santa Clara, no duelo desta sexta-feira à noite, na Pedreira. Em declarações ao canal do clube, a Next, o treinador alertou para as capacidades dos açorianos.





"É um adversário dificil como todos. O Santa Clara vem de uma vitória em Vila do Conde, é uma equipa boa, bem organizada e tem um bom treinador. Conhecemos bem a equipa, eles também nos conhecem, pois já nos defrontámos. É um adversário que vai fazer pela vida, que tentará o mesmo que nós, chegar às meias-finais. Queremos muito ir às meias-finais da Taça e continuar na competição. Dentro das limitações que temos, que são muito curtas, vamos preparar o jogo da melhor forma. Vamos com tudo para passar a eliminatória. O adversário tem competência, mas as nossas expectastivas são altas, a motivação é alta e queremos chegar as meias.""Vamos ter um Sp. Braga como sempre. O Sp. Braga não mudou nada desde os jogos preparação, a não ser ter evoluído nas dinâmicas, em muitas situações de organização ofensiva e defensiva. Temos feito a equipa evoluir e está melhor hoje do que há dois meses atrás. Vamos ter um Sp. Braga com personalidade, atitude, vontade de vencer e organização para descortinar os pontos fracos do adversário e esconder os pontos fortes. Temos de nos cuidar para os pontos fortes do Santa Clara.""Vamos entrar amanhã em campo sem qualquer tipo de desculpa, vamos entrar com tudo para vencer em busca da eliminatória desde o primeiro minuto ao último. Foi o que prometemos aos adeptos, que íamos jogar sempre para vencer. Amanhã faremos a mesma coisa. Vamos ser competitivos, muito focados, praticando um bom futebol, para passarmos à próxima eliminatória."