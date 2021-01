Carlos Carvalhal: «Vamos entrar em mais um ciclo de jogos terrível»

Na antevisão do jogo com o Marítimo, o treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, mostrou-se muito satisfeito com o rendimento e as exibições da sua equipa.





"Jogos de três em três dias, com o contexto do covid e de um plantel que não é muito extenso defrontar adversários como o AEK, Leicester, Benfica, Porto, Sporting, V. Guimraães e Boavista num começo de época tudo menos fácil conseguir este registo neste contexto de elevada densidade competitiva, de jogos fora de casa com a máxima dificuldade, obviamente que fico muito satisfeito. Satisfeito pelo registo e pela qualidade de jogo que é evidenciada pela maior parte das pessoas, que dizem que o Sp. Braga joga muito bem, é das melhores equipas a jogar na Liga NOS e nós estamos a trabalhar para que acontecem vitórias e haja também o lado qualitativo, pela valorização dos jogadores e estarmos bem posicionados em diversas frentes", referiu, citado no site do clube minhoto."Os jogos são todos difíceis na Liga NOS e em todos os campeonatos, neste momento não há um jogo fácil. As equipas tem bons jogadores e bons treinadores e esse é o caso do Marítimo. Encontrou o caminho nos últimos jogos, tem conseguido resultados e estamos a espera de um jogo difícil frente a uma equipa boa muito bem orientada. Por outro lado, vamos ter um Sp. Braga muito focado e com muita vontade de vencer o jogo. É o próximo jogo, o mais importante da nossa vida e creio que nos preparamos bem. O Marítimo tem pontes fortes e pontos fracos como todas as equipas, o nosso papel é dentro da nossa dinâmica fazer sobressair os pontos fracos do adversário e esconder ao máximo os pontos fortes que a equipa tem também", sublinhou.Quanto às ausências, Carlos Carvalhal diz lamentar "pelos jogadores que gostariam de estar presentes", mas sublinha: "É com os jogadores que estão disponíveis que temos de ganhar jogos. Vamos entrar em mais um ciclo de jogos terrível, num grupo pequeno onde temos vindo a recrutar jogadores na equipa B e nos Sub-23, o mesmo que vai acontecer amanhã. A única coisa que temos de fazer é focar sempre no jogo seguinte, o próximo é o Marítimo e o foco está todo nesse jogo. Vamos fazer tudo para vencer o Marítimo, estamos confiantes, a equipa está sólida e isso é muito importante para conseguir ganhar, que é o que esperamos fazer no jogo de amanhã", referiu.