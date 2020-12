Carlos Carvalhal: «Vamos estar no máximo das nossas capacidades»

O tempo de recuperação foi curto, muito curto, mas o jogo frente ao Belenenses SAD será para vencer. Carlos Carvalhal promete que o Sp. Braga estará no máxima das suas capacidades e que irá ao Jamor para lutar pela vitória.





""É importante recuperar sobre vitórias sem dúvida e preparar um jogo sobre vitórias é diferente de preparar um jogo com perda de pontos. Nós felizmente temos ganho muitas vezes e a recuperação acaba por ser melhor e mais fácil de se fazer, se é que é fácil nestas circunstâncias, mas fundamentalmente temos um plantel de boa qualidade e que nos permite fazer uma boa gestão. Não temos razões para duvidar que amanhã no jogo com o Belenenses vamos estar no máximo das nossas capacidades", apontou o técnico, à NEXT, assegurando que a motivação está em alta."Estamos na máxima força, motivados e muito empenhados para o jogo. Sabemos que vamos defrontar um adversário difícil, as equipas do Petit são sempre equipas muito bem organizadas e agressivas no bom sentido. Nós preparamo-nos da melhor forma e estamos, como já disse, muito motivados e muito focados neste jogo. A intenção é ir buscar os três pontos e a determinação é nesse sentido. Temos um respeito muito grande pelo Belenenses e sabemos que se antevê um jogo muito difícil para ambas as equipas, mas a motivação e a determinação é muito grande da nossa parte", sublinhou.As últimas semanas têm sido duras para os arsenalistas, sendo que as próximas não serão melhores em termos de calendário. Ainda assim, Carvalhal explica que as vitórias têm ajudado e que a vontade é de continuar a vencer."Pegando num ciclo um pouco mais atrás, nós tivemos um jogo muito bem conseguido com o Leicester, depois tivemos uma vitória excelente contra o Farense e demos uma resposta fantástica no jogo com o AEK. As pessoas não têm noção, porque na televisão não era visível, mas o relvado estava horrível. Aliás, o pouco apreensivo que eu estava no dia antes tinham a ver com as condições do relvado, mas mesmo naquelas condições do relvado fizemos um futebol de alta qualidade, fizemos uma vitória brilhante e que foi excelente para Portugal. Perante isto, o foco está agora todo no jogo com o Belenenses e, quanto à preparação para este jogo, apesar de termos poucos dias nós já estamos habituados. Aquilo que eu posso dizer é que vamos apresentar uma equipa na máxima força para discutir os três pontos e tentar ganhar o jogo ao Belenenses", concluiu.