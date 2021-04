Carvalhal "a pensar" cumprir contrato: «São 10 milhões para sair e o presidente não costuma facilitar»

Carlos Carvalhal fez ao início da tarde desta sexta-feira a antevisão ao duelo entre o Rio Ave e o Sp. Braga, a contar para a 27ª jornada da Liga NOS, que se disputa este sábado, em Vila do Conde (20h30). O treinador dos minhotos garante que os adeptos vão voltar a ver uma "equipa agressiva" e deixou claro que, a menos que alguém bata a cláusula de rescisão, continuará na Pedreira.







"É um prazer voltar a Vila do Conde, clube de gente amiga e rever jogadores, o presidente e todo o staff. É um jogo daqueles que tem um grau de dificuldade mais elevado. Equipa boa, bons valores, bom treinador. Estamos apostados em fazer uma reação boa ao empate que tivemos na última jornada. Trabalhámos bem, estamos preparados e temos ambição para garantir os 3 pontos. Vamos atacar este jogo com todo o empenho e determinação. O Rio Ave está relativamente confortável e estes jogos dependem do desenrolar dos mesmos. É um jogo num campo difícil, em que acreditamos e em que temos oitos jogos e a final da Taça para tentar vencer""Estou extremamente satisfeito com os meus jogadores, equipa, com o clube. Estou muito contente com o nosso percurso, com ciclos mais complicados do que outros, sempre a seguir em frente nas competições, podemos fazer o melhor registo da história do Braga, e ainda falta a final da Taça de Portugal. Estou extremamente satisfeito. Numa maratona, pode haver um ou outro jogo menos conseguido, mas os adversários são todos difíceis. Tivemos 11 claras oportunidades de golo e é difícil criar dificuldades ao Belenenses SAD e nós conseguimos. A nossa qualidade está lá e o que falhou foi o nosso posicionamento final, a transição ofensiva, que tem de ser melhorada. Estamos com uma ambição enorme de terminar bem a época""Estamos a falar de quatro jogos. Transformar isso numa fase menos boa… Posso aceitar, mas não estou preocupado. Aceito, mas não estou preocupado. Tivemos uma semana de trabalho espetacular e a minha expetativa e esta readaptação de jogar com mais espaço e espero que o treino passe para o jogo. Estamos à espera que a equipa jogue como tem treinado. Às vezes tem a ver com a readaptação a uma nova realidade e isso não é fácil. Jogar de três em três dias, em que os jogadores estão exaustos, e entrar num ciclo de readaptação não é fácil. A fadiga já vem de trás e só desaparece com uma readaptação a um ciclo de jogos mais espaçados""Não podemos dissociar a parte ofensiva da defensiva. Vi o jogo com o Belenenses SAD e nunca abusámos do pontapé para a frente, circulámos sempre a bola. Isso não significa que se tenha feito uma boa exibição. Permitimos que o nosso adversário saísse para o contra-ataque. O Sp. Braga não perdeu agressividade; tudo tem que ver com o posicionamento. Cumpre-nos a nós treinadores retificar o que está menos bem para voltar a ter uma equipa agressiva, estando equilibrada e reativa na perda de bola. Vão voltar a ver um Sp. Braga ativo, reativo e agressivo""Tenho contrato por mais um ano e estou a pensar cumpri-lo. Além disso, são dez milhões de euros para sair e o presidente não costuma facilitar [risos]. Como sabem, há uma cláusula e nada me leva a pensar que não vou estar aqui na próxima época""Ninguém falaria dos centrais do Sp. Braga se fôssemos mais reativos. Jogámos no limite do risco, como equipa grande, e quem sente mais isso são os nossos defesas, pois colocamos esses jogadores mais expostos. Muitas vezes vemos centrais de outras equipas, que habitualmente jogam numa linha de 4, e chegam a equipas como Braga, Benfica, Porto e Sporting e têm dificuldades de adaptação. A nossa proposta é muito ousada e temos estas situações atrás que um ou outro jogador sofre as consequências. No futebol, como na vida, dependemos sempre uns dos outros, do trabalho de uns e de outros".