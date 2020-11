Carlos Carvalhal: «O que os meus jogadores têm feito roça o brilhantismo»

Carlos Carvalhal elogiou a prestação dos seus jogadores ao longo dos últimos tempos. Depois de ter entrado em faso na época, com derrotas para FC Porto e Santa Clara, a equipa minhota somou seis vitórias consecutivas (Liga NOS e Liga Europa) e só voltou a ceder em Leicester, onde perdeu por 4-0. Amanhã termina mais um ciclo exigente de jogos e o treinador do Sp. Braga espera encerrá-lo com um triunfo.





"Estamos sempre focados no próximo jogo, sempre com o pensamento de que podemos vencer. É isso que vamos tentar fazer no jogo, olhar para os nossos jogadores e ver os que estão mais aptos para poder corresponder. Estamos, tal como o Benfica, num ciclo de jogos tremendo. As pessoas não têm noção do que é gerir jogadores em alta competição jogando de três em três dias de forma consecutiva, parece fácil mas é muito difícil. Temo-nos saído extremamente bem e estamos apostados em terminar o ciclo da melhor forma possível. O que os meus jogadores tem feito até agora roça o brilhantismo", referiu Carvalhal, em declarações à Next.