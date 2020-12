Carvalhal ambicioso na Grécia mas avisa: «O Benfica sentiu dificuldades com o PAOK...»

O Sp. Braga pode carimbar, esta quinta-feira, o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa. Carlos Carvalhal, treinador dos arsenalistas, garante que o foco é apenas um: vencer. "As contas são fáceis de fazer", apontou, lembrando que "quem joga para empatar, empata ou perde".





Carvalhal não espera facilidades do lado dos gregos, apesar do treinador Massimo Carrera, ter assumido alguma gestão na equipa, e até lembrou as "dificuldades do Benfica no jogo com o PAOK", em solo grego, jogo que atirou as águias para fora da Liga dos Campeões no início da temporada.: "Respeitamos o adversário, que é uma equipa muito boa, com muita competência, bom treinador e organização, a lutar fortemente pelo título. Não esperamos facilidades. Criaram dificuldades ao Leicester aqui, o resultado com o Zorya foi muito enganador. Respeitamos na totalidade, mas como tenho dito, temos 100% respeito e 0% de medo.""Se fomos para a Trofa com tudo para vencer e vencemos, no máximo das capacidades, e fomos no pleno das competências e tivemos dificuldade em ganhar, obviamente que neste jogo com o AEK temos de ir a top também, porque de outra forma não faz sentido.""Quando uma equipa como AEK ou Sp. Braga gere um ou outro jogador, é sempre o Sp. Braga ou o AEK que vão jogar. Tenho dois jogadores com muita competência por posição para jogar. Nunca meto a segunda equipa, meto os jogadores do Sp. Braga a jogar, agora a gestão que tem de ser feita num ciclo destes é um imperativo, mas as equipas todas os jogos aparecem na máxima força para jogar. É o que o AEK vai fazer e nós também. Irão avançar os que entendemos serem os melhores.""O Sp. Braga entra sempre na máxima força em todos os jogos, na máxima força relativa, tendo em conta o período competitivo muito grande. Intuito é vencer os jogos todos, é o que temos feito e tentaremos o mesmo amanhã. Não estamos a pensar se podemos empatar ou não, porque quem joga para empatar empata ou perde. Temos de pensar em vencer, com um respeito muito grande pelo AEK, pois não é fácil jogar na Grécia, bastando recordar as dificuldades que o Benfica sentiu no PAOK também esta época. Temos argumentos para discutir o jogo com qualquer adversário. As contas são fáceis de fazer. É abordar o jogo para ganhar. Não pensamos em mais nada se não vencer o AEK."Fizemos um primeiro ciclo competitivo extraordinário, na minha opinião, e merecia maior realce para com o Sp. Braga. Há questões em que atiram o Sp. Braga para um patamar e depois vê-se uma disparidade na análise à equipa... Tem de haver mais acompanhamento, os jornais devem dar mais destaque ao Sp. Braga. Vejo por dia três páginas para Benfica, Sporting, Porto, e depois perguntam ao treinador do Sp. Braga se pode lutar por isto e por aquilo... Entrámos muito bem num novo ciclo de jogos, um ciclo complicadíssimo, mas vamos à luta. Tenho verdadeiros guerreiros e eles vão estar muito atentos em cada jogo."