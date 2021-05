Carvalhal antecipa nova época: «Não vamos prometer chegar ali e acolá...»

Carlos Carvalhal já fez uma primeira abordagem à próxima temporada, no que toca às metas desportivas. E o discurso será o mesmo que o mantido em 2020/21.





"A gestão de expectativas do Sp. Braga é desafio muito grande neste momento, porque encontrámos o paradoxo de o presidente dizer que o Sp. Braga será candidato quando tiver 50% das receitas dos outros candidatos e 20 mil adeptos e no dia seguinte alguns adeptos do Sp. Braga a dizerem que para o ano o clube tem de ser campeão. As expectativas têm de ser muito bem geridas, o Sp. Braga vai estar com mesmo espírito de entrar nos jogos para vencer e não vamos prometer chegar ali e acolá, vamos tentar jogar bom futebol e tentar vencer o máximo de jogos possível", afirmou o treinador.Carvalhal deixou ainda um reparo à postura de parte dos adeptos, considerada pelo técnico como uma "minoria". "Eu ouvi dizer que 80% do tempo os adeptos estiveram do nosso lado, 20% do tempo uma franja de adeptos manifestou alguma insatisfação no momento em que não estávamos a ganhar. Eu gosto de vocês, são adeptos do Sp. Braga, mas digo que se calhar mais valia estarem calados porque conseguimos vencer a Taça de Portugal", apontou."A minoria é sempre a mais ruidosa. Se tens 80% de pessoas que apoiam, tens 20% que criticam mas são estes que fazem barulho. O meu apelo é que os 80% que são mais racionais que se manifestem também, que dêem a sua opinião mesmo nos momentos menos bons e não deixar que a minoria de adeptos mais emocionais tomem conta da opinião, porque isso vai criar algumas perturbações, que não são boas para as equipas", apontou.