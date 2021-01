Carvalhal antevê equilíbrio na final da Allianz Cup: «Temos mais opções do que em Alvalade»

Depois de derrotar o Benfica (2-1), o Sp. Braga enfrenta, este sábado, o Sporting na final da Allianz Cup, um jogo que acontece três semanas depois do embate para a Liga NOS, em que os leões venceram por 2-0. Carlos Carvalhal considera que os bracarenses estão "mais equilibrados" relativamente ao jogo de Alvalade e antevê uma final dividida.





"Temos mais opções neste momento do que no jogo do campeonato. Estaremos mais bem preparados, como é óbvio. Além disso, quando o árbitro apita para o início do jogo, tudo o que é passado não conta para nada", declarou o técnico na antevisão ao embate com o Sporting em Leiria."O Braga joga sempre da mesma forma, com dinâmicas que depois se podem alterar em função do que se prepara para cada jogo, Temos bons jogadores para jogar entre linhas, como o Ricardo Horta, o Iuri ou até o próprio Abel Ruiz. É uma questão meramente estratégica para o jogo e vamos escolher um onze para vencer a Taça da Liga que é o que nós desejamos", respondeu quando questionado se está a preparar uma estratégia similar no que diz respeito à dinâmica ofensiva da equipa, como fez com o Benfica.Com uma Taça da Liga no currículo, conquistada precisamente frente aos leões em 2008, pelo V. Setúbal, o treinador quer voltar a conquistar o troféu, frisando que em ano de centenário do Sp. Braga, a equipa quer "muito levar a Taça para Braga"."Espero que seja um grande jogo de futebol, apesar da chuva que está prevista. Espero um Sp. Braga como se tem apresentado desde o início de época, com dinâmica ofensiva e com índices elevados de finalização", declarou Carvalhal, revelando que Paulinho "está disponível" e numa "condição melhor" em relação à meia-final com o Benfica, pelo que poderá ser opção para o onze inicial.