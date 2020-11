Carvalhal antevê jogo da Taça: «Não vamos facilitar absolutamente nada»

Depois de duas semanas de interregno competitivo, o Sp. Braga regressa à ação este sábado, para defrontar um Trofense que ainda não perdeu esta temporada. O aviso foi dado por André Leão, através de Record, e Carlos Carvalhal até recorreu a esse dado. Uma forma de assegurar que os minhotos não irão "facilitar absolutamente nada".





"Os jogos da Taça nunca são fáceis. O Trofense é uma equipa boa, uma equipa que tem ganho no seu campeonato. Ainda hoje o André Leão disse que está lá desde janeiro e que ainda não perdeu nenhum jogo. Nós temos um respeito muito grande pelo Trofense, preparámos bem o jogo, vamos para o jogo na máxima força e não vamos facilitar absolutamente nada. Temos o intuito de passar à fase seguinte e é com esse objetivo que vamos viajar para a Trofa amanhã, fazendo um jogo muito sério e no máximo da nossa força para passar à próxima eliminatória", referiu o treinador do Sp. Braga, em declarações aos meios do clube."Tenho de ser coerente. O que eu tenho dito desde o início é que vamos entrar em todos os jogos para vencer e a minha coerência tem de corresponder com as minhas decisões. É o início de um ciclo, num outro ciclo muito exigente, no qual nós temos o objetivo de jogo a jogo superar os obstáculos que temos pelo caminho. Agora é a vez do Trofense, o jogo mais importante da época porque é o próximo, um jogo da Taça de Portugal e vamos com tudo para tentar vencer este difícil obstáculo e passar à fase seguinte. O foco é apenas este jogo", acrescentou Carvalhal.Este será o pontapé de saída para mais um exigente ciclo de jogos para os guerreiros do Minho, com Taça de Portugal, Liga Europa, Taça da Liga e Liga NOS na 'ementa'. Mas ambição não falta ao 2.º classificado da Liga NOS, até porque passou com distinção na última sequência complicada de desafios, que antecedeu esta mesma pausa do campeonato."A resposta foi fantástica num ciclo de jogos exigente. Perante este ciclo perder apenas no primeiro classificado do campeonato inglês e ganhar todos os outros jogos foi top, foi fantástico. Oxalá possa acontecer neste novo ciclo que vai ser ainda mais difícil, que nós possamos ganhar a maior parte dos jogos, por isso é que sempre o digo e vou voltar a referir: não olhar para o destino, mas olhar para o caminho. O caminho é sempre o próximo jogo e o foco no próximo jogo. Neste momento é o jogo da Taça de Portugal e vamos com tudo para a Trofa para tentar seguir em frente", referiu.