Carvalhal antevê novo duelo com o FC Porto: «Temos condições de fazer melhor»

Depois do empate a duas bolas no último domingo, em jogo do campeonato, o Sp. Braga volta a receber o FC Porto amanhã à noite, na primeira mão da meia final da Taça de Portugal. E Carlos Carvalhal quer mais do que o empate, considerando que nada ficará decidido na Pedreira.





"Fizemos um bom jogo a partir de determinada altura frente ao FC Porto. Mas reconheço que somos capazes de fazer melhor e estamos apostados em fazer melhor. O FC Porto levou o jogo muito a sério e tenho de dar crédito muito grande ao Porto pela forma como anulou a nossa dinâmica. Mas temos condições para fazer melhor, mesmo assim", começou por dizer o treinador do Sp. Braga, em antevisão concedida à Next, o canal do clube."Vamos tentar melhorar o que fizemos menos bem no jogo da Liga, porque só assim teremos hipótese de vencer o adverario, que é fortíssimo, que está na Champions e que quando está a 'top' é extremamente forte. Nós já provámos que nos batemos com essas equipas, como o jogo aqui com o Leicester em que fizemos um jogo fantástico e só não ganhámos por um pormenor no último segundo", acrescentou."Nós temos de ser coerentes e o foco é só um, é o jogo de amanhã com o FC Porto. Queremos manter a eliminatória em aberto. Não vai ficar nada decidido amanhã, seja qual for o resultado. Vamos fazer um bom jogo, procurar vencer, respeitar muito o Porto e fazer melhor que no último jogo, pois só assim conseguiremos vencer e criar vantagem para o jogo da segunda mão", disse Carvalhal.O treinador arsenalista elogiou ainda a postura da sua equipa, que permitiu a recuperação de dois golos de desvantagem até ao empate (2-2) contra os dragões, no jogo do campeonato. "Isto dá força às grandes equipas, o acreditar até ao último minuto que se pode reverter as coisas e chegar ao objetivo ou lá perto, através de um crença muito grande. É sinal, mais do que de saúde física, de uma saúde mental muito forte. É muito bom para o presente e futuro. É sinal de que estamos inteiros, que acreditamos até ao fim. A capacidade de resiliência é muito importante nas equipas. O grupo é muito forte também mentalmente", assinalou Carlos Carvalhal.