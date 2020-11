Carvalhal aponta à vitória na Luz: «100% de respeito, 0% de receio»

Contrariamente ao que tem vindo a ser habitual, o Sp. Braga não fez conferência de imprensa de antevisão. A equipa encontra-se em Lisboa e treinou-se esta manhã na Cidade do Futebol, sendo que o treinador Carlos Carvalhal lançou a partida em declarações à Next, a televisão digital do clube.





O técnico aponta à vitória sobre o Benfica, garantindo "100% de respeito e 0% de receio ou medo" em relação ao adversário de amanhã à noite."Desde o início da Liga que assumimos que íamos tentar vencer todos os jogos, ser competitivos em todos os jogos. Temos feito isso. O próximo jogo é com o Benfica, um adversário de elevado nível, mas as expectativas passam por tentar vencer, discutir os três pontos. Jogar com muito respeito porque temos muitíssimo respeito pelo Benfica: 100% respeito e 0% de receio ou medo. É um adversário valoroso, mas temos uma vontade muito grande de lutar pelos três pontos e tentar vencer", começou por dizer."Os jogos no Dragão, Alvalade e Luz são tradicionalmente os jogos teoricamente mais difíceis do campeonato, seja em que circunstâncias for. O Benfica é forte, tem uma grande equipa, um grande treinador, mas nós também temos uma grande equipa e estamos apostados em discutir o jogo, num dos jogos mais difíceis do campeonato. Mas os jogos são todos para disputar, todos os pontos são para disputadar, todas as equipas são do nosso campeonato, desde o último ao primeiro", acrescentou, antes de comentar estatísticas sobre a produção ofensiva da equipa bracarense."Vi com agrado algumas estatísticas, números de equipa que tem um cariz ofensivo, que tem realmente deixado marca neste campeonato de qualidade e fico satisfeito com esse números", apontou Carlos Carvalhal.