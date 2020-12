Carvalhal condena racismo mas pede ponderação: «Se responder a uma pessoa que não tem uma perna...»

O caso de racismo verificado no jogo entre o PSG e o Basaksehir foi abordado esta quarta-feira por Carlos Carvalhal. O treinador do Sp. Braga sublinhou que "o racismo deve ser sempre condenado", mas pediu alguma ponderação nas análises.





"Conheço bem Pierre Webo, que foi meu jogador, e também o treinador do Basaksehir. Ainda não falámos sobre o que aconteceu, mas é de condenar todos os atos de racismo. Houve um colega meu que terá sido infeliz nas declarações e foi mal interpretado. Por exemplo, se calhar, não posso responder a uma pessoa que não tem uma perna porque posso ser mal interpretado e vem uma associação de deficientes protestar. Este é um problema profundo da sociedade e devemos erradicar todos os comportamentos de racismo", disse.Sem mencionar nomes, recordou um caso recente a envolver Jorge Jesus: o da polémica resposta a jornalista."Também usou com alguma infelicidade um argumento que o utilizaria como se fosse de raça branca, negra, género masculino, feminina, na minha opinião foi muito mal interpretado. Já utilizaria essa expressão no passado e na minha opinião foi mal interpretado. Subiu logo à tona o feminismo e a defesa das mulheres", disse.