Carvalhal deixa mensagem a Abel Ferreira: «É um orgulho grande para todos»

A vitória do Palmeiras de Abel Ferreira na Taça Libertadores tem motivado uma grande onda de elogios ao técnico português. Nesse sentido, nem Carlos Carvalhal quis ficar de fora. O treinador do Sp. Braga aproveitou as declarações que prestou à NEXT, plataforma oficial do clube, para deixar uma mensagem de parabéns ao seu antigo jogador e ao ex-treinador dos arsenalistas.





"Antes de mais, queria dar os parabéns ao Abel pela conquista da Libertadores. É um orgulho grande para nós. Foi meu jogador aqui em Portugal, foi treinador do Sp. Braga, é uma pessoa com quem tenho uma relação boa, uma relação cordial. Fico extremamente satisfeito pessoalmente e em nome do Sp. Braga endereço também os parabéns. Estamos satisfeitos por essa grande conquista internacional", disse, logo no início da antevisão ao jogo com o Moreirense.