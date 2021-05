Carvalhal: «Derrotas com Benfica e Sporting foram alfinetadas que esvaziaram o balão»

Carlos Carvalhal reconheceu, na entrevista à Next, o peso que tiveram as derrotas caseiras diante do Benfica e Sporting, nas 24.ª e 29.ª jornadas do campeonato, respetivamente, nas aspirações do Sp. Braga na Liga NOS. Mas olhou para o copo meio cheio e começou a preparar a final da Taça, gerindo as suas opções no último jogo do campeonato, em Portimão.





"Jogámos com o Benfica com uma linha atrás composta por Tormena, Bruno Rodrigues e Borja, o Borja joga melhor no corredor, não por dentro. Esse resultado afastou-nos um pouco da luta pelo 2.º lugar. Tens atitude e o balão cheínho e levas esta alfinetada... Começou a esvaziar o ar. A ilusão de chegar pelo menos ao 2.º lugar esbateu-se um bocadinho nesse resultado. Tivemos de fazer trabalho de reanimação, de reformular objetivos, vamos em frente, tínhamos o 3.º lugar. Depois outra alfinetada, num jogo incrível aqui com o Sporting, em que fazemos jogo muito bom na minha opinião, conseguimos oportunidades para vencer o jogo e perdemos. Foi a segunda alfinetada que esvaziou ainda mais o balão.""Afastas-te com estes dois jogos e tens o horizonte da Taça. Juntando a estas dificuldades, houve aqui um bocadinho desta descompressão, instintivamente a equipa, jogadores e se calhar treinador também pensaram ‘bem se calhar vamos apostar tudo na taça de portugal’. Perdemos poucos, empatámos vários nesta fase e começámos a atirar-nos para a taça e comecei a fazer a minha gestão. Eu nunca falei aos jogadores da Taça. Eu é que fui fazendo o meu trabalho com vista à Taça de Portugal, de descompressão mental de alguns jogadores, que fizeram o trajeto quase todo. Em Portimão joga metade da equipa que jogou na final, na segunda parte jogou a outra metade. E não tinha dúvidas que íamos dar uma grande resposta na final. Porque aí o balão não estava a esvaziar, estava a rebentar de atitude, entrega. Vai ser ali, a final que vamos ganhar e estávamos todos virados para aquilo."