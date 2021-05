Carvalhal e a possível conquista da Taça de Portugal: «Seria a cereja no topo do bolo»

Numa curta declaração à TVI, Carlos Carvalhal já fez a antevisão da final da Taça de Portugal que se joga este domingo, em Coimbra, com o Sp. Braga e defrontar o Benfica.





"Seria a cereja do no topo do bolo, em função do que fizemos durante o ano, uma equipa com iniciativa, uma equipa que jogou muito bom futebol. Agradeço a praticamente todos os meus colegas treinadores e à crítica em geral que reconheceram o futebol positivo do Sp. Braga. Não foi só a qualidade de jogo, foi o facto de também termos chegado a duas finais e a uma boa prestação na Liga Europa", registou o treinador do Sp. Braga."Infelizmente no campeonato claudicámos um bocadinho nesta parte final, mas seria sem dúvida bom fechar a época a gravar o nosso nome a letras de ouro e é nisso que estamos apostados", disse ainda Carvalhal, concluindo: "Sabemos que o adversário é difícil, tem a mesma ambição do que nós, tem muita qualidade, tem um treinador e jogadores com grande qualidade, mas nós acreditamos piamente que vamos vencer a Taça e vamos para Coimbra com essa intenção."