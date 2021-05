Carvalhal e as contas da Liga: «Todos aspiravam a estar melhor, tal como nós»

O Sp. Braga entra para a 31.ª jornada do campeonato com 8 pontos de atraso para o Benfica e 10 de avanço sobre o P. Ferreira, precisamente o adversário desta ronda do campeonato. Carvalhal disse ser ainda cedo para balanços, mas admitiu no final da conferência de imprensa que esperaria estar melhor. "Na classificação o Sporting está muito bem lançado e, se perguntarmos aos outros treinadores, todos aspiravam a estar melhor, tal como nós, obviamente", afirmou o treinador do Sp. Braga em conferência de imprensa.





Os guerreiros chegam a esta fase após duas derrotas consecutivas, que surgiram depois de António Salvador ter apontado a fasquia da ambição ao 3.º lugar , que dará acesso à pré-eliminatória da Champions. Haverá agora algum sentimento de desilusão por esse objetivo estar matematicamente quase fora do alcance?"É uma excelente pergunta, mas para o final da temporada. Aí faz-se o rescaldo do que aconteceu do início ao fim da época. Estivemos em quatro competições, duas delas já finalizadas, temos ainda o campeonato e Taça de Portugal, no fim veremos. Isso é falar a meio caminho. No fim do caminho veremos o que conseguimos, se atingimos um nível bom ou excelente, este ano acho que estamos entre o nível bom e excelente", apontou. Carlos Carvalhal garante que a equipa está focada para a reta final do campeonato, até porque os jogadores têm de mostrar serviço se quiserem participar na final da Taça de Portugal."Muita ambição da equipa, treinos muito intensos e não será alheio a isto o facto de termos um título para disputar, o 2.º mais importante do calendário. Evidentemente ajuda a que todos estejam focados, todos querem jogar bem para estarem focados também. Sinto equipa muito focada e com muita ambição e muita vontade de vencer. Importante recordar que, em três provas internas, em duas chegamos à final e na outra estamos onde estamos e fizemos uma prestação muito boa na Liga Europa. Mas qual a equipa portuguesa que não teve um momento menos bom? Na classificação o Sporting está muito bem lançado e, se perguntarmos aos outros treinadores, todos aspiravam a estar melhor, tal como nós, obviamente", disse o treinador.