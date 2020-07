Carvalhal e o regresso de Iuri Medeiros: «Tem a vontade de fazer algo de diferente»

Carlos Carvahal abordou, esta quarta-feira, durante a sua apresentação oficial como novo treinador do Sporting de Braga, as chegadas de Schettine, ex-avançado do Santa Clara, e de Iuri Medeiros, extremo português que chega aos arsenalistas por empréstimo do Nuremberga, afirmando que ambos têm o seu 'cunho' e enchem as medidas daquilo que pretende para o plantel.





"São jogadores à minha medida. São jogadores que irão entrar no plantel. Só vou falar dos jogadores que pertençam aos jogadores do Sp. Braga. Schettine e Iuri, são dois jogadores muito bons. Um avançado muito bom e o Iuri muito criativo, bom nas assistências, bom finalizador e tenho em mim que vai querer fazer algo de diferente neste regresso a Portugal. Sem que tem essa vontade", vincou.