Carvalhal e os rumores por Paulinho: «Faz-me lembrar um jogador que encheu páginas por 45 dias...»

Para lá de ter falado na condição física de Paulinho e assegura que o avançado será opção diante do Sporting, Carlos Carvalhal fugiu a mais uma questão sobre o futuro do seu pupilo e até aproveitou para recordar a longa novela do verão a envolver... Cavani.





"Isso já faz parte do anedetório do futebol português e nem sequer vou fazer qualquer comentário. Já nem vale a pena ligar a isso e faz-me lembrar aquela história de um grande jogador que esteve para vir para Portugal e que fez manchete em todos os jornais durante quase 45 dias e depois não veio…", atirou o técnico dos minhotos, em conferência de imprensa.