Carvalhal elogia os seus jogadores: «Acordaram com o Rio Ave e ressuscitaram com o Boavista»

Carlos Carvalhal elogiou a postura dos seus jogadores nos últimos encontros e espera que a equipa do Sp. Braga mantenha a atitude amanhã, frente ao Sporting.





"A motivação de jogar contra este tipo de adversário é intrínseca, não é necessário qualquer fator extra. Não fizemos um ou outro jogo bem conseguido em termos de intensidade, mas acho que este Sp. Braga habitou as pessoas a jogar com uma intensidade alta. A motivação maior será o facto de melhorarmos a classificação do ano passado. Olhamos para os pontos e esse é o maior indicador. Temos 58 e queremos superar a marca dos 60 pontos da época passada.""É uma pergunta para o treinador do Sporting, se perde ou não perde pontos.""As dinâmicas dependem das características dos jogadores. O Sporting tem apostado num sistema com uma variante com a inclusão de mais um médio. Uma coisa é ser o Paulinho TT e Nuno Santos, outra é o Pote, Jovane e Bragança. Elas alteram-se em função das características dos jogadores. Preparamo-nos bem para todos os dois cenários.""Dois jogos diferentes. Dividimos bem o jogo em Alvalade, tendeu para o lado do Sporting. A Taça da Liga teve a mesma tónica, o Sporting marcou e fechou-se. O fundamental é que foram dois jogos equilibrados e o que queremos fazer amanhã, percebendo que vai ser um jogo dividido, é que caia para o nosso lado.""Sim, claramente. Esse desafio foi lançado e houve uma correspondência muito boa, mas ainda podem fazer melhor. Uma mudança radical em dois ou três jogadores que são importantes para nós. Acordaram com o Rio Ave, ressuscitaram completamente no jogo com o Boavista e o que peço é que façam melhor. Temos homens, temos equipa."