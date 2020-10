Carvalhal faz contas à vida: «São já 3.757 conferências de imprensa»

Carlos Carvalhal destacou a importância das vivências da maior parte do seu grupo acumuladas na temporada passada, com essa campanha muito boa na Liga Europa. E até pegou num exemplo bem curioso.





"Quando a experiência é nova, isso obviamente produz ansiedade, provoca ansiedade. Eu já ando nisto há muitos anos, tenho já 3.757 conferências de imprensa, logo já é uma normalidade e sabemos lidar com a situação. A analogia acaba por explicar o que quero responder. Alguns jogadores bem sucedidos e com muita experiência internacional ajuda sempre neste sentido", referiu Carvalhal.O técnico conhece bem o AEK, opositor de amanhã. Lembrou que o AEK "defende bem, é bom no contra-ataque e nas bolas paradas" e apontou que o Sp. Braga quer entrar forte e quebrar "alguns borregos". Carvalhal recordou que o AEK "não perde na Liga Europa desde 2011 fora de casa e não sofreu golos nos 10 últimos jogos que fez. Desde 2017 que não sofre golos e isso já ilustra as dificuldades que iremos ter pela frente. Queremos ser os primeiros a vencer este adversário desde 2011 e estamos empenhados em fazê-lo. Estamos muito motivados para este jogo", apontou.Carvalhal reforçou que o foco "está apenas neste jogo", não olhando muito para as potenciais contas deste grupo G nem tão pouco do dérbi que se avizinha com o V. Guimarães, no campeonato.