Carlos Carvalhal: «Fizemos um jogo absolutamente fantástico sob dois prismas»

Carlos Carvalhal mostrou-se radiante após o triunfo no Dragão que permitiu ao Sp. Braga apurar-se para a final da Taça de Portugal.



"Antes de tudo, dizer que já não tenho palavras para os meus jogadores, por toda a atitude, pela sequência de jogos e pela forma estoica como se têm batido. Sem defesa esquerdo, entrou o Bruno que é um miúdo e um excelente jogador e teve de entrar. Fizemos um jogo absolutamente fantástico sob dois prismas. Primeiro aos 30 minutos fizemos o 3-0, mandámos uma bola à barra, um jogo muito bom e de grande qualidade. Depois um jogo diferente após ficarmos com 10, a equipa do FC Porto obrigou-nos a vestir o fato-macaco, cerrar linhas e ser estóicos", referiu o técnico dos minhotos, à TVI24.





"Nunca nos desmembrámos. O FC Porto forçou os corredores, mas os jogadores foram estóicos. Acabámos por defender bem, não vou dizer que a vitória é justa ou não. Fizemos o que tínhamos de fazer nos dois momentos. Marcámos, depois do 3-1 e com a expulsão soubemos defender. A equipa não joga só bem, fico satisfeito com isso mas tem mais argumentos", acrescentou Carvalhal."É irrelevante. Preparei um jogo, como preparamos todos para vencer. Estamos focados no próximo jogo. Menos no destino e mais no caminho., Há assimetrias evidentes, não vamos pôr-nos em pé de igualdade com equipas de argumentos diferentes dos nossos. Fomos obrigados a socorrer-nos de 5 jovens nos últimos 2 jogos. Tenho uma equipa e jogadores de grande carácter. Temos uma ideia de jogo que os jogadores entendem e desfrutam, é esse o nosso caminho. O dossiê Ttaça está fechado e vamos concentrar-nos no dérbi com o V. Guimarães".