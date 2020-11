Carvalhal: «Jogámos olhos nos olhos com uma equipa que liderava o melhor campeonato do Mundo»

Apesar de se ter mostrado desapontado pelo facto de o Sp. Braga ter deixado escapar a vitória no último minuto diante do Leicester, Carlos Carvalhal deixou rasgados elogios aos seus pupilos pela forma como se apresentaram diante dos foxes, uma equipa que, conforme o técnico lembrou, liderava o campeonato inglês na semana passada.





"Foi um grande jogo de futebol, pena não ter público. Foi uma primeira parte muito boa da nossa parte, onde o resultado pecava por escasso. Podíamos e devíamos estar na frente por mais, não fossem aquelas duas defesas do Schmeichel. O Leicester aproveita um erro nosso, pois teve muita dificuldade em criar. Esperávamos uma reação deles na segunda parte, altura na qual começaram a meter mais jogadores frescos. Nós foi no sentido inverso, com jogadores recuperados de lesão em campo, fomo-nos desgastando, e depois com a lesão do Nico. Os substitutos dos interiores não temos opções e necessitávamos de ter frescura para os travar. Pelo mérito deles, empurrou-nos para trás, chegou ao 2-2, nós ainda conseguimos virar para 3-2 e no último segundo chega o 3-3. O resultado ajusta-se pela primeira parte que fizemos e pela segunda que eles fizeram. E é justo dizer que nós a conseguir a vantagem merecida ao intervalo poderia ter sido tarde para o Leicester na segunda. Mas viu-se um Sp. Braga a jogar olhos nos olhos contra uma equipa que era a líder do melhor campeonato do Mundo. Uma equipa fortíssima, com plantel absolutamente fantástico. Disputámos o jogo olhos nos olhos, sem receio, marcando três golos contra equipa que sofre poucos. Estamos de parabéns, os meus jogadores foram estóicos e fizeram um jogo fantástico", elogiou o técnico, à SportTV.Por outro lado, Carlos Carvalhal assume que esta partida surgiu num contexto totalmente distinto do encontro da 3.ª jornada, no qual os ingleses golearam por 4-0. "Na altura vínhamos de uma sequência de vários jogos a cada três dias e a energia não era a melhor. Hoje o enquadramento foi diferente, pois tivemos mais tempo para preparar este jogo. E também tínhamos o indicador do que fizemos lá. Perspetivava-se um jogo forte, com objetivo de vencer, mesmo sabendo da valia e tendo respeito pelo Leicester. A intenção era vencer, basta ver a equipa que apresentámos, mas não conseguimos. Ainda assim, os jogadores estão de parabéns, pois tiveram uma atitude fantástica", destacou.Questionado em relação às mexidas do Leicester na segunda metade, Carvalhal deixa claro que, apesar de Brendan Rodgers ter lançado alguns jogadores de renome, a qualidade dos ingleses sempre foi elevada. "Não é pelo Vardy, pois o Iheanacho já tinha marcado dois golos lá. Têm um plantel muito valioso, não tem lesões e puderam reforçar-se com mais frescura. Nós tivemos dificuldade nisso. E temos sempre aquilo que aprendemos do jogo de Leicester. Não podemos jogar contra uma equipa com esta valia e abrir-nos, pressionar alto... Com o 2-0 foi um erro que cometemos, pois procurámos fazer o que fazemos no nosso campeonato. E não podemos fazê-lo. Fica essa ilação. Com 2-2, depois tentámos jogar seguro e procurar o 3-2. Infelizmente no último segundo eles fazem o 3-3, mas hoje foram eles, amanhã vamos ser nós a marcar no último minuto".Por fim, num olhar às contas do grupo, o técnico minhoto assume que vencer teria deixado as coisas praticamente resolvidas quanto ao apuramento, mas deixa claro que ainda está tudo do lado dos minhotos. "Ganhando estaria resolvido, mas o empate dá boas perspetivas. Temos tudo em aberto para passar e temos isso na mão".