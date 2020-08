Carvalhal: o regresso a Braga, o papel dos filhos e um 'hotel' que foi de três a cinco estrelas

Treze anos depois, Carlos Carvalhal está de regresso ao comando técnico do Sp. Braga e não podia estar mais feliz por esse passo. O treinador bracarense conceceu uma longa entrevista à 'BT Sport', na qual se revelou muito satisfeito por voltar a um clube que faz parte do seu "ADN".





"Vivo a 1 km daqui. É o meu clube, é o meu ADN. Eu comecei como jogador aqui. Joguei em todos os escalões, fui internacional nas camadas jovens quando jogava aqui. Depois contrataram-me para treinador e esse momento não correu bem. Os meus filhos eram novos e a pressão para eles era alta. Os miúdos na escola gritavam contra eles e eu disse que tinha de sair daqui. Os meus filhos choravam todos os dias. E é engraçado porque, neste momento em que volto, os meus filhos foram os primeiros a dizer que tinha de ir para o Sp. Braga. Queriam-me perto, nesta altura de pandemia. E eu estou muito feliz por estar aqui", revelou o técnico, confessando que as coisas dentro do clube mudaram bastante desde a primeira vez, com recurso a uma analogia curiosa."Tudo mudou. Quando estive aqui a primeira vez, isto era um Ibis, um hotel de três estrelas, e agora é um Yeatman. É um clube fantástico hoje em dia. Organização, instalações, uma boa academia, temos tudo. É um clube de topo. Podemos considerar o Braga no lote com Benfica, Sporting e Porto. São estes os maiores de Portugal, sem dúvida", garantiu Carvalhal.Depois de uma época histórica ao serviço do Rio Ave, que culminou com a melhor pontuação da história do clube e com um carimbo para a Liga Europa, Carlos Carvalhal não coloca limites ao Sp. Braga."Aqui é diferente de Inglaterra. Aqui é Sporting, Benfica e FC Porto a rodarem como campeões. Houve o Boavista, mas o padrão é esse. E é difícil porque há muitas coisas concentradas só em 3 clubes. Até o apoio aos clubes é diferente aqui. O poder está muito concentrado nestes três. O que aconteceu nos últimos é que o Sp. Braga está a lutar por lugares cimeiros, às vezes consegue o terceiro. No próximo ano, o terceiro dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e eu não coloco limites. Quando cheguei, disse: temos a Liga Europa, o campeonato, a Taça da Liga e a Taça de Potugal. Vamos jogo a jogo para ganhar o máximo e ver o que conseguimos. Aqui, não podemos dizer que vamos ser campeões. Quase não é permitido", finalizou.