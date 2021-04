Carvalhal reage às críticas à equipa após jogo com o Sporting: «É preciso perceber um bocado disto...»

Depois da derrota com o Sporting, a equipa do Sp. Braga foi alvo de várias críticas nas redes sociais e Carlos Carvalhal fez a defesa do grupo na conferência de imprensa de hoje.





"Entendo, mas é preciso perceber especificamente de futebol. Estamos a falar de uma linha de cinco mais quatro [do Sporting]. Não é possível meter velocidade, as pessoas querem ver oportunidades em catadupa. Tínhamos de circular a bola e foi isso que nós fizemos. Não houve diferença do jogo com o FC Porto, a diferença foi que marcámos. E quando se marca as coisas mudam completamente. Ouvi que as substituições foram conservadoras, mas não foram. O Fransérgio jogou a ponta de lança desde a expulsão, tínhamos uma frente de ataque de seis jogadores. É preciso perceber um bocado disto", apontou o treinador arsenalista.Carvalhal acredita que a equipa conseguirá, uma vez mais, responder de forma positiva a uma derrota já no duelo de amanhã diante do Marítimo, no Funchal. "As derrotas mexem sempre, mas são poucas as que tivemos, porque estamos habituados a ganhar. As derrotas mexem sempre, mas felizmente em todas derrotas tivemos sempre uma reação boa. É o que esperamos agora. Saímos defraudados do último jogo, mas não machucados. Sentimo-nos frustrados, mas foi uma derrota em que o adversário não foi superior. Fomos avassaladores, criámos oportunidades e fomos infelizes. Estamos tristes, sim, mas vamos reagir. Não foi por falta de atitude ou de ambição que não ganhámos, até porque esbarrámos contra uma boa organização defensiva forte", afirmou, antes de analisar o adversário."Espero um Marítimo em crescendo, que vem de duas vitórias seguidas, tem uma boa equipa, uma boa organização e não esperamos facilidades. Tem potencial e pode agredir qualquer adversário. Estudámos o Marítimo, mas estamos focados em nós, em dar uma reação boa e com a ambição de conseguir os três pontos. Temos, também, um objetivo a curto prazo: queremos melhorar a pontuação do ano passado. Depois disso, vamos ver o que conseguimos fazer. Teremos de ser competentes para trazer os três pontos", acrescentou.