Carvalhal: «Se o presidente levantou a voz é porque entendeu que houve alguma frustação»

Carlos Carvalhal colocou-se ao lado de António Salvador nas críticas à arbitragem feitas pelo presidente do Sp. Braga após o jogo com o Benfica, da última jornada da Liga NOS. Vincando que não comenta arbitragens, o técnico respaldou a posição do líder arsenalista.





"Eu não falo de arbitragens. É a opinião do meu presidente, está a defender o clube e se levantou a voz é porque entendeu que houve alguma frustração, sentida durante o jogo. Se concordo? Não discordo absolutamente de nada", disse, na noite desta quinta-feira, no programa Grande Área, da RTP1.Sobre a partida propriamente dita, o treinador vincou que, em igualdade numérica, tudo poderia ter sido diferente. "É difícil de vaticinar. O que percebemos é que o jogo estava equilibrado e amarrado no meio-campo. Cada um vez o seu futebol, o Benfica teve um respeito muito grande por nós... Houve ligeiro ascendente deles e depois surgiu o golo quando já estávamos a jogar com 10, numa transição quando procurávamos pressionar. Primeira parte com poucas oportunidades de golo, que poderia depois definir-se de outra forma", afirmou.