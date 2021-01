Carvalhal: «Se vi vermelho por aquilo, estava toda a gente expulsa... até os comentadores»

Carlos Carvalhal reagiu esta terça-feira à decisão do Conselha de Disciplina da FPF em multá-lo em 714 euros pela sua expulsão na final da Allianz CUP. No entender do técnico, nem a expulsão nem a posterior multa de que foi alvo se justifica, até porque se fosse sempre assim... todos teriam de ser expulsos.





"Não sei porquê. Não tenho de pagar 700 euros por aquilo que aconteceu. Se é assim, então todos eram expulsos. Se eu fui expulso por aquilo, hoje estava toda a gente expulsa nos dois bancos... até os dois comentadores da SportTV pelo seu comentário. Tenho de aceitar, mas para ser justo era 0 euros e 0 dias de suspensão", disse o técnico do Sp. Braga, depois da vitória diante do Gil Vicente, por 1-0.