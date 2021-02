Carvalhal sobre Borja e Sporar: "Um jogador bem-vindo à nossa dinâmica" e um "desejo antigo"

Carlos Carvalhal está muito satisfeito com os reforços que o Sp. Braga garantiu junto do Sporting, no âmbito da transferência de Paulinho para Alvalade. Borja e Sporar são mais-valias.





"O Borja vem para uma posição da qual estávamos mais deficitários, principalmente na situação de lateral esquerdo. O Raúl Silva joga também ali mas não é verdadeiramente a posição dele, mesmo o Cajú é um jogador que joga mais na posição do Galeno. Por isso o Borja é aquele que está mais perto das características do Sequeira, e é um jogador bem-vindo à nossa dinâmica e que nós temos boas expectativas", explicou Carvalhal"O Soprar é um desejo antigo do SC Braga, é um Gverreiro que está com muita vontade de jogar e isso é muito importante. Essa motivação eleva por vezes os jogadores para um nível maior do que pensamos que têm. E é essa a expectativa que temos para o Sporar, que faça aquilo que sabe, que é jogar bem num grupo que o vai receber muito bem e vai de certeza trazer qualidade à nossa equipa", finalizou.