Carvalhal: «Temos de fazer tudo para manter o futebol ativo»

Na antevisão ao duelo com o Sporting, da final da Allianz CUP, Carlos Carvalhal deixou como certa a presença de Paulinho nos convocados do Sp. Braga para essa partida e aproveitou para garantir que não está preocupado com o recente caso de Covid-19 no plantel do Benfica.





"O Paulinho está disponível. É o que posso dizer. Hoje estará numa condição melhor do que há três dias, mas vai estar convocado de certeza absoluta", garantiu o técnico dos minhotos.Sobre o caso de Covid-19 registado no Benfica, por Helton Leite, Carvalhal diz não estar preocupado, pois sente-se seguro quando está no seio do grupo bracarense. "E essas situações estão a ser normais. Já disse e repito que não sou epidemiologista nem trabalho para a DGS. Vivo num meio extremamente controlado e sinto-me perfeitamente à vontade para trabalhar. É onde me sinto melhor, além da minha casa. Tudo o resto, confesso que me causa alguma ansiedade, como entrar num elevador, ir ao supermercado, inclusivamente estar aqui com vocês. Nós fazemos testes diários, há um controlo absoluto sobre o que pode acontecer, muito mais do que em qualquer outra atividade. No meu trabalho é onde me sinto bem e o mais seguro é no meu local de trabalho, além da minha casa. Espero manter isso e no fundo é o que podemos fazer todos, o que está ao nosso alcance para manter o futebol ativo. Temos de reconhecer que esta é uma atividade importante para entreter as pessoas. Devemos manter e somos pagos para entreter, não tenho problemas nenhuns em reconhecer isso. O futebol é um exemplo contra o vírus e temos de fazer tudo para levar a nossa empreitada do princípio ao fim. Já sabemos o que nós passámos e o que passaram outros clubes, mas temos de estar todos bem com esta situação excecional. Receio na minha atividade não tenho nenhum", disse.