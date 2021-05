Carvalhal: «Vamos ter de fazer um investimento na equipa»

A próxima temporada do Sp. Braga já está a ser preparada pelos responsáveis técnicos e diretivos. Carvalhal admitiu, em entrevista à Next, que haverá saídas no plantel principal e lembrou que "este ano terá de haver investimento".





"Fazer uma equipa equilibrada outra vez. Vai haver saídas com certeza, vai haver entradas. O equilíbrio financeiro é uma realidade. Até chegarmos a 2028, em que vem aí a massa, temos de gerir assim. Vender pode acontecer este ano também, temos consciência disso, a equipa perde os seus melhores jogadores, há alguma capacidade de investimento e acho que este ano vamos ter de fazer investimento na equipa, se calhar 50% da venda de um jogador possa dar para investimento e possamos melhorar e reforçar a equipa e fazer o crescimento sustentado.""Quando cheguei e falei com o presidente tentámos fazer aposta declarada em dois jovens pelo menos. Cumprimos na íntegra, foi fácil e unânime, David Carmo e Francisco Moura. O Carmo a confirmar o que fez na época passada, a situação da venda para o Liverpool foi uma realidade, tivemos isso em mãos, não foi por não entendimento negocial. Moura também lesionou-se e foi essa a infelicidade dos dois. E ainda estreámos mais cinco. O Bruno Rodrigues foi em função das lesões, tal como os restantes, mas eles tiveram a sua oportunidade. Temos ainda Carmo e Moura a recuperar de lesões. Posso dizer que há vários jogadores da formação que vão integrar o plantel."