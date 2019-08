Caso Sá Pinto encerrado

O regresso do Sp. Braga aos trabalhos, após um dia de folga, teve contornos de absoluta normalidade. E com Ricardo Sá Pinto a ministrar os trabalhos, depois do episódio registado ao final do dia de sexta-feira, quando o treinador foi retirado de um avião, em Faro, pelas autoridades policiais. Um facto que não desvia o foco da preparação do primeiro jogo oficial do Sp. Braga, para a Liga Europa. Tal como o nosso jornal deu conta, o episódio no Aeroporto de Faro não tardou a ser resolvido, o técnico foi para junto da sua família e, ontem, orientou a sessão de treino na Pedreira. Para os arsenalistas, é um assunto encerrado.