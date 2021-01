Castigo de jogo à porta fechada leva Sp. Braga a recorrer para o TAD

O Sp. Braga vai avançar com recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) a propósito do castigo de um jogo à porta fechada e 19 mil euros de multa decretado pelo Conselho de Disciplina da FPF.





Em causa está a não cedência de imagens de videovigilância relativas a diversos jogos desde 2019. Segundo apurou, os arsenalistas não concordam com o castigo e decidiram recorrer junto do TAD.Uma vez que esse recurso não tem efeito suspensivo, o Sp. Braga admite cumprir o jogo à porta fechada frente ao Portimonense e prepara-se ainda para colocar um processo à Liga e FPF por danos de imagem, caso o TAD dê razão ao clube bracarense.