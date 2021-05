Castro após triunfo na Taça de Portugal: «Talvez seja o dia mais feliz da minha carreira»

André Castro realçou a importância da conquista da Taça de Portugal por parte do Sp. Braga, após vencer o Benfica por 2-0, considerando mesmo este como "o dia mais feliz da carreira".





"Sabe muito bem. Talvez seja o dia mais feliz da minha carreira. Orgulhoso, muito. Batalhámos muito por isto. Levámos uma grande pancada com o Sporting, mas levantámo-nos e merecemos", destacou o médio, em declarações à Sport TV, olhando ainda para a campanha na Liga NOS."Queríamos acabar melhor o campeonato. Sentíamos que podíamos ter feito mais, mas as coisas não estavam a sair", reiterou.Já em declarações à Antena 1, o médio-centro do Sp. Braga sublinhou a importância de o clube conquistar troféus. "Um grande triunfo, depois do campeonato e da Liga Europa que fizemos. Recebemos críticas por não conseguirmos ganhar e neste ano de centenário queríamos ganhar alguma coisa. Fomos sempre tentando e conseguimos o desejado troféu. É o momento mais feliz da minha carreira", atirou."É diferente, porque nas outras (FC Porto) não estive em campo. Esta é diferente, porque joguei os jogos quase todos e sente-se mais. Também por ter regressado da Turquia e foi um clube que me abriu as portas. Adoro tudo isto que é o futebol e espero continuar a jogar durante vários anos", terminou.