Castro: «Eles vão lá uma vez e marcam o golo»

Castro foi o rosto da desilusão do Sp. Braga. O médio considera que os minhotos fizeram tudo para sair da Madeira com os três pontos. "Foi uma derrota que custou muito. Estamos desiludidos. Não nos faltou entrega, nem atitude. Faltou-nos o golo. Tanto hoje como na semana passada [frente ao Sporting] faltou-nos o golo. Construímos por dentro, por fora, fizemos cruzamentos, remates... na segunda parte, eles vão lá uma vez e fazem o golo. Depois é difícil entrar na defesa deles. Estamos muito desiludidos", admitiu o jogador na ‘flash’ da Sport TV.

Castro não se quis desculpar com a tática defensiva utilizada pela equipa de Julio Velázquez. "Estamos habituados a jogar contra equipas assim. Abrimos bastante o jogo. É normal as equipas defenderem assim. Criámos chances para o golo e não conseguimos", lamentou.

A derrota diante do Marítimo - a segunda consecutiva no campeonato - tornou o objetivo de chegar ao 3º lugar e ao consequente apuramento para o play-off da Champions uma missão quase impossível. Questionado sobre o tema, o jogador dos arsenalistas fintou a questão. "O 3º lugar não é luta nenhuma. A nossa luta era ganhar aqui e ganhar o próximo jogo. A nossa luta é diária. Saímos daqui tristes e desiludidos porque viemos aqui para dar a volta depois de uma derrota em casa que nos custou muito", disse o médio, que voltou a frisar que o Sp. Braga fez de tudo para ganhar no Funchal: "Não nos faltou nada, à exceção do golo. Quando não se marca e se acaba por sofrer fica difícil frente a estas equipas."