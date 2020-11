Castro: «Jogo em Inglaterra não nos tira confiança para a partida de amanhã»

O Sp. Braga prepara-se para receber o Leicester, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Apesar do pesado desaire que a equipa sofreu, o médio Castro mostra-se confiante para a partida desta quinta-feira.





"Vamos ter um Sp. Braga igual a si mesmo, a querer ter bola, a criar oportunidades e a querer ganhar jogo. Tirámos muitas coisas boas do jogo em Inglaterra, principalmente na primeira parte. As coisas más já foram analisadas, agora temos de nos focar nas muitas coisas boas que temos feito ao longo da época", explicou.O jogador, de 32 anos, deixou ainda muitos elogios ao adversário, mas sublinhou a vontade que os arsenalistas têm de fazer um bom resultado: "O adversário é muito forte, mas já defrontámos adversários muito fortes esta época e conseguimos vencer. O jogo em Inglaterra foi o nosso pior da época, até pela quantidade de golos que sofremos, mas isso não nos tira confiança para o jogo de amanhã. Temos estado a trabalhar bem, estamos a fazer um bom campeonato e uma boa Liga Europa e queremos vencer o jogo com o Leicester".O médio concluiu sublinhando a importância de o Sp. Braga chegar aos nove pontos na fase de grupos o mais cedo possível.