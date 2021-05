CD da FPF determina interdição do Estádio Municipal de Braga por dois jogos

O Conselho de Disciplina da FPF determinou a interdição do Estádio Municipal de Braga por dois jogos e ainda multa à SAD do Sp. Braga no valor de 13.388 euros, em resultado do processo disciplinar aberto à sociedade desportiva arsenalista e a Custódio a partir de queixa da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).





Segundo apurou, o Sp. Braga vai avançar com recurso e providência cautelar junto do Tribunal Arbitral do Desporto.A queixa da ANTF surgiu por força do facto de Custódio ter surgido nos jogos do Sp. Braga com o estatuto de Delegado nas fichas de jogo, tendo em conta que não tinha habilitações para cargos técnicos.De acordo com a decisão emitida pelo Conselho de Disciplina, o Sp. Braga é punido por infração enquadrada como inobservância de outros deveres, por violação de uma cláusula do Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre a Liga e a ANTF.O CD, por outro lado, arquivou o processo sobre a SAD e Custódio na parte em que estavam acusados de falsas declarações e fraude, fraude na celebração de contratos e quadro técnico sem habilitações mínimas.Custódio, recorde-se, foi a solução encontrada pelo Sp. Braga para assumir o comando técnico da equipa principal na temporada passada, depois da saída de Rúben Amorim para o Sporting. Custódio viria a sair ainda antes do fim da campanha, tendo sido aí rendido por Artur Jorge.(Notícia atualizada às 17h21)