Celebrações do centenário do Sp. Braga arrancam já este mês

O Sp. Braga deu, esta segunda-feira, o primeiro passo na comemoração do seu centenário, divulgando o plano de eventos alusivos aos 100 anos do clube, que arrancam já neste mês de março e vão prolongar-se até janeiro de 2021, com a Gala do Centenário Legião de Ouro.





Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Janeiro 2021

O presidente do clube, António Salvador, e o presidente da Comissão para as Comemorações do Centenário, Luís Machado, sublinharam que as celebrações destinam-se a todos os adeptos e sócios do clube, bem como cidadãos de Braga, tendo por objetivo "honrar a história do clube e todos os dirigentes, treinadores, atletas e funcionários que contribuíram ao longo da história para o crescimento do Sp. Braga". António Salvador destacou os termos "gratidão" e "partilha" como motes para as comemorações do centenário do clube a que preside há 17 anos."Todas as modalidades terão momentos dentro deste programa e os adeptos poderão reforçar a sua ligação às várias secções e modalidades do clube, que sempre foi eclético", defendeu Luís Machado, que reforçou o "eixo pedagógico", divulgando constantes iniciativas junto das escolas e centros sociais, destinadas às crianças e jovens.Haverá torneios, exposições, lançamentos de livros e outro tipo de eventos. O futebol, dependendo da agenda que a equipa principal tiver nessa altura, terá protagonismo entre 25 e 31 de julho com o Torneio do Centenário, contra "uma grande equipa mundial".Refira-se que a Gala Legião de Ouro, a 25 de janeiro do próximo ano, será transferida do Theatro Circo (palco habitual do evento) para o Altice Fórum Braga, por uma questão de capacidade, segundo a Comissão organizadora.: Gala de boxe olímpico (dia 21); Troféu centenário de taekwondo (dia 28): Inauguração da exposição fotográfica e apresentação do livro de boccia do Sp. Braga; Inauguração da exposição 100 anos do Sp. Braga: Corrida do centenário (dia 10); Troféu centenário de basquetebol; O centenário e as crianças (dia 28): Encontro memórias do centenário (dia 20); Troféu centenário de futebol de praia; Troféu centenário de voleibol; Troféu centenário internacional de minibasket; Torneio centenário internacional de taekwondo (dias 27 e 28): Concerto do centenário (dia 10); Torneio centenário de bilhar; Torneio centenário internacional de minibasket; Gala do kickboxing; Troféu centenário (dias 25-31): Sp. Braga day (dia 1); Troféu centenário de futsal; Troféu centenário futebol feminino: Festival '100 anos é pouco tempo' (dias 25 e 26): Torneio centenário de esports: Lançamento do livro do centenário: Torneio centenário internacional de equipas mistas de badminton: Torneio centenário de natação (dia 16); Gala do Centenário 'Legião de Ouro' (dia 25)