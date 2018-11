Centrais a mais no plantel

Estamos a dois meses da abertura do mercado de inverno e no horizonte do Sp. Braga está o cenário da restruturação do eixo defensivo. Foi o próprio Abel Ferreira a abordar o assunto no rescaldo do duelo com o Nacional: "Temos de reformular a posição de defesa-central, porque temos opções a mais, por contingências de lesões."

O Sp. Braga iniciou a temporada com seis peças para aquela zona: Bruno Viana, Raúl Silva, Pablo Santos, Lucas Cunha, Rosic e Ricardo Ferreira. Só os três primeiros já foram utilizados em jogos oficiais. Lucas ainda não saltou do banco, enquanto Rosic e Ricardo Ferreira vêm de lesões e ainda procuram o ritmo ideal.

Ricardo Ferreira, de resto, está em final de contrato e, também por isso, poderá estar mais perto da saída. Todavia, e segundo apurámos, a SAD ainda não se debruçou sobre o assunto. Só o fará mais perto de janeiro.